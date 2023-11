Basta col solito telecomando universale: per soli 36 euro hai tanto altro!

BroadLink RM4 mini non è il solito telecomando universale: si tratta infatti di un Telecomando intelligente con cavo sensore, hub universale e monitor temperatura/umidità, ompatibile con Alexa, Google Home, IFTTT. Basta collegare il cavo del sensore tra l’RM4 mini e l’adattatore USB proprio come un normale cavo USB, sul pannello di controllo dell’RM4 mini nell’app BroadLink, visualizzerà la temperatura e l’umidità della stanza in cui si trova il sensore. Ora lo 32,44 euro grazie al coupon del 15% che applichi con una semplice spunta senza dover copia-incollare un codice. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Telecomando universale BroadLink RM4: le caratteristiche

Il mini telecomando RM4 supporta oltre 50.000 dispositivi con controllo IR, come TV, condizionatore d’aria, ventola IR, ecc. Opzione per creare un pannello di controllo definito dall’utente del dispositivo con controllo IR e pulsanti di apprendimento se nessun dato cloud disponibile corrisponde. Funziona con Alexa, Google Assistant e IFTTT (competenza / servizio “BroadLink”). Basta configurare con Amazon Echo o Google Nest per controllare vocalmente i tuoi dispositivi IR, accendere / spegnere i dispositivi, cambiare canale per la TV e regolare la temperatura per l’AC. Ulteriori impostazioni di automazione domestica possono essere aggiunte da IFTTT. Il controllo vocale di Siri è disponibile anche su iPhone.

Puoi creare più timer, scene e routine di cui hai bisogno per controllare i tuoi elettrodomestici controllati a infrarossi, come programmare un orario per accendere la TV su un canale specifico per guardare il tuo gioco o programma TV preferito. Le famiglie possono condividere il telecomando tra loro tramite la funzione di invito e partecipazione nell’app.

Ecco perché dicevamo che BroadLink RM4 mini non è il solito telecomando universale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.