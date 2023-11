Telecomando Universale LG con tasti Prime e Netflix oggi lo paghi il 60% in MENO

Il telecomando Universale LG AN-MR19BA non ha bisogno di essere programmato ma subito è pronto per l’uso. E’ originale del marchio sudcoreano, molto comodo soprattutto per chi non ama i telecomandi moderni intuitivi con pochi tasti. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie. Oggi lo paghi con uno sconto del 60%, quindi solo 30,30 euro!

Telecomando Universale LG AN-MR19BA: le caratteristiche

Questo che presentiamo oggi è il Telecomando originale LG AN-MR19BA, MBM67016601. Il telecomando è compatibile con i seguenti dispositivi: ANMR19BA, AN-MR19BA, 32LK540BBUA, 43UM6900PUA, 43UM6910PUA, 43UM6950DUB, 43UM7100PUA, 43UM7290PTF, 43UM7300AUE, 43UM7300PUA, 43UM7310PUA, 43UM7450, 43UM7500, 43UM751, 43UM7600, 49LK5400BUA, 49SM8000.

Il prodotto offerto è un telecomando sostitutivo che non deve essere programmato e può essere utilizzato immediatamente dopo aver inserito le batterie. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Il telecomando Universale LG AN-MR19BA è molto comodo e pronto all’uso, con i tasti Amazon Prime e Netflix, nonché tasto grande centrale per i comandi vocali. Il joystick centrale ha anche una rotellina. Oggi lo paghi con uno sconto del 60%, quindi solo 30,30 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.