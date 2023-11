Il Telecomando Universale per tutte le tv Samsung ora lo paghi solo 5 euro!

Il telecomando della tv col tempo tende a perdere colpi. Soprattutto il gommino che si trova sotto i pulsanti tende a logorarsi facendogli perdere adesione. Con questo telecomando Samsung universale in offerta, avrai risolto il problema con soli 5 euro, essendo in offerta con il 25% di sconto! Non si tratta del solito telecomando, dato che questo adotta un nuovo chip intelligente aggiornato, una trasmissione di rilevamento multi-angolo, una distanza di trasmissione più lunga e prestazioni più stabili. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Telecomando Samsung universale: le caratteristiche

Il Telecomando Samsung universale si applica alla tua Smart TV Samsung modello BN59-01199F, AA59-00666A, AA59-00741A, AA59-00600A, AA59-00622A, BN59-01178W, AA59-00786A, AA59-00602A, AA59-00603A, AA59-01180A, AA59-01289A, BN59-01268D e BN59-01175N. Questo telecomando Samsung adotta un nuovo chip intelligente aggiornato, una trasmissione di rilevamento multi-angolo, una distanza di trasmissione più lunga e prestazioni più stabili. Pertanto, sostituirà perfettamente il tuo vecchio telecomando danneggiato e coprirà tutte le funzioni del telecomando originale.

Il guscio è realizzato in robusta plastica ABS, resistente alla caduta e all’usura, il corpo è piccolo e non facile da far scorrere, i tasti sono morbidi e reattivi e puoi ottenere feedback rapidamente con un solo tocco. Nessuna programmazione o configurazione richiesta, il telecomando funziona quando le batterie sono inserite. Servono 2 batterie AAA non incluse nella confezione.

