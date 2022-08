TIM Wonder Five: Giga Illimitati a 7,99€ con 1 MESE GRATIS

La promozione che vedremo oggi è la TIM Wonder Five che permette di avere anche Giga senza Limiti con la linea fissa a meno di 8 euro mensili. Questa offerta è valida però solo per passaggi da specifici MVNO e comprende 1 MESE GRATIS!

TIM Wonder Five: PROMO con 1 MESE GRATIS

La promozione offre di base per chi non ha internet a casa con TIM ben 70 Giga di internet in 4G+ fino a 150 Mbps in download e 130 Mbps in upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i carrier sia mobili che fissi in tutta Italia e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore. Il tutto per soli 7,99 euro mensili con addebito su credito residuo ogni mese. I Giga diventano Illimitati grazie all’opzione TIM Unica che è disponibile solo per chi attiva o possiede già la Fibra dell’operatore ex monopolista.

Questa promozione davvero molto interessante soprattutto per chi ha la linea Fissa con TIM è disponibile solo in portabilità provenendo da Uno Mobile, Poste Mobile, Daily Telecom, OPTIMA ITALIA, PLINTRON ITALIA FULL, Rabona Mobile, NT Mobile, Noitel, Europe Energy, ENEGAN, Green ICN, NV mobile, INTERMATICA, Spusu Italia, NEXTUS, Coop Voce, Tiscali, BT Italia, BT Enia Mobile, DIGI MOBIL, Fastweb Mobile, WELCOME FULL, ENEGAN, PLINK, CHINA MOBILE INTERNATIONAL, WINGS MOBILE, OVUNQUE, Feder Mobile, elimobile ed Italia Power.

Costi ed altro

Il costo da sostenere una tantum è di 25 euro. In questo ammontare troviamo però ben 20 euro di credito omaggio da usufruire per rinnovare almeno due mensilità. Ricordiamo inoltre che il primo mese è completamente gratuito. La spedizione della SIM e l’attivazione sono anch’esse GRATIS. La promo non prevede alcun vincolo contrattuale.

