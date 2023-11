Grazie a questa Aspirapolvere e Lavapavimenti faticherai molto meno! Approfitta del Black Friday

Tineco Floor One S7 Pro è un’aspirapolvere e lavapavimenti portentosa, senza fili, capace di pulire pavimenti e altri generi di superficie sempre con delicatezza ma anche decisione. Comodo Display LCD e lunga autonomia, per una pulizia livera da cavi ma duratura. Rimuove senza problemi macchie ostinate e peli di animali domestici. Grazie al Black Friday la farai tua con soli 639 euro, grazie allo sconto del 20%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Tineco Floor One S7 Pro: le caratteristiche

Con Tineco Floor One S7 Pro avrai un pavimento completamente pulito grazie al lavaggio continuo con acqua dolce e all’efficiente riciclo dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte/min. È possible spingerlo in avanti e indietro, FLOOR ONE S7 PRO ti assiste rilevando il movimento delle ruote posteriori e supportandoti con il sistema di autopropulsione SmoothPower bidirezionale. Sia l’acqua pulita che quella sporca e l’alimentazione della batteria sono costantemente regolate da Tineco iLoop, il che significa che ti consente di pulire per 40 minuti con meno ricariche, meno svuotamenti e meno riempimenti.

Pulisci lungo le battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere, a una distanza di soli 1 cm da entrambi i lati. Non ci saranno più zone trascurate durante la pulizia della casa. Schermo LCD da 3,6″ con un utile assistente Tineco che ti guida attraverso il processo di pulizia; dall'avvio rapido allo stato di lavoro in tempo reale.

Tineco Floor One S7 Pro grazie al Black Friday la farai tua con soli 639 euro, grazie allo sconto del 20%!

