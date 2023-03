Tornano i saldi Domestika: i migliori corsi da 9,99€

La primavera è la stagione in cui la vita si risveglia, e con essa la voglia di nuovi progetti e nuove passioni. E non c’è modo migliore per dar voce alla tua creatività e lasciarla esplodere se non con i corsi Domestika. La piattaforma online di formazione creativa più amata del web ti offre l’opportunità di scegliere tra un vastissimo catalogo di corsi, in tutte le categorie, a partire da soli 9,99 euro.

Sia che tu sia un professionista in cerca di nuovi stimoli, o un appassionato che vuole cimentarsi in un nuovo progetto, Domestika ha tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie ai professionisti del settore, autori dei corsi, avrai accesso alle competenze e alle tecniche più avanzate del tuo campo di interesse, seguendo le videolezioni online e on-demand, ovunque tu sia e in qualsiasi momento tu voglia.

Alcuni corsi consigliati Domestika

Con così tante opzioni, può essere difficile scegliere da dove iniziare. Per questo abbiamo selezionato per te alcuni tra i corsi più richiesti dagli utenti della piattaforma, in modo che tu possa iniziare subito a sviluppare le tue competenze.

Introduzione ad Adobe Illustrator di Aarón Martínez (14,99 euro) – Se vuoi realizzare progetti vettoriali come un vero professionista, in questo Domestika Basics composto da 6 corsi scoprirai come farlo per supporti stampati e digitali utilizzando Adobe Illustrator. Imparerai come funziona il software, ad utilizzare da zero gli strumenti più importanti e applicherai il tutto con una serie di esercizi pratici. Introduzione a TikTok per creativi di That Icelandic Guy (10,99 euro) – In questo corso, l’autore condivide i suoi segreti per creare video e contenuti coinvolgenti che si connettono con il tuo pubblico di nicchia. Anche se hai appena iniziato, imparerai come creare un account da zero, proporre nuove idee e produrre il miglior tipo di contenuto per attirare l’attenzione e i follower. Product design digitale con Lean e UX di Óscar SP (Elastic Heads) (15,99 euro) – In questo corso, Óscar ti insegnerà in modo pratico i concetti e le tecniche più efficienti per poter progettare prodotti digitali che si adattino alle reali esigenze degli utenti e del business. Imparerai a indagare in modo rapido ed efficiente i tuoi utenti e clienti per scoprire le loro esigenze o problemi e quindi essere in grado di risolvere il design eliminando tutto ciò che non è necessario per l’obiettivo del progetto.

Ecco perché Domestika conviene

Grazie a Domestika, potrai apprendere dalle menti più brillanti del settore comodamente da casa tua, in qualsiasi momento della giornata e a tuo piacimento. Ma la vera differenza sta nella qualità dei corsi: ogni insegnante è un esperto del proprio campo e saprà guidarti passo dopo passo nella scoperta e nello sviluppo delle tue abilità creative. Inoltre, grazie alle risorse aggiuntive come testi esplicativi, esercitazioni pratiche e quiz, potrai consolidare ciò che hai appreso in modo efficace e divertente.

E non è finita qui: con Domestika potrai unirti anche a una community di appassionati e professionisti, dove potrai scambiare idee, ricevere feedback e migliorare insieme. Quindi, se vuoi approfittare della promozione a tempo limitato e accedere a un vasto catalogo di corsi in offerta a partire da soli 9,99 euro, questa è l’occasione giusta per arricchire le tue competenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.