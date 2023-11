Con questi due potenti router si connetteranno pure gli Alieni: ora SCONTATI del 9%!

“Due is meglio che one” diceva una vecchia pubblicità. Come darle torto. Grazie a questa offerta otterrai due modem TP-Link Mercusys Halo H3000X (2-pack) a soli 129,99 euro, grazie allo sconto del 9%! Potente WiFi 6 Mesh AX3000Mbps, 3 Porte Ethernet Gigabit, Controllo Parental, collega fino a 150 dispositivi, funziona anche da ripetitore. Copertura fino a 460 ㎡! Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

TP-Link Mercusys Halo H3000X: le caratteristiche

TP-Link Mercusys Halo H3000X è un potente WiFi 6 Dual Band Velocità fino a 3.000 Mbps: 2.402 Mbps su 5 GHz e 574 Mbps su 2,4 GHz. Roaming senza interruzioni con una rete unificata: le unità Halo lavorano insieme per passare automaticamente da un Halo all’altro mentre ti sposti in casa con un unico nome WiFi e password unificati. Copertura per l’intera casa o l’ufficio: copertura fino a 460 m² con WiFi ad alta velocità, eliminando le zone morte.

Connetti oltre 150 dispositivi: fornisci connessioni veloci e stabili per oltre 150 dispositivi. Gestisci facilmente la tua rete domestica: utilizza l’app MERCUSYS per configurare e gestire rapidamente il tuo WiFi. Puoi anche gestire il tempo e i contenuti online dei tuoi figli grazie al Parental Control. Tre porte Gigabit per unità Halo per connessioni cablate velocissime.

Due TP-Link Mercusys Halo H3000X (2-pack) oggi li paghi solo 129,99 euro, grazie allo sconto del 9%! Puoi anche decidere di regalarli per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.