Tripla CAM, DESIGN, mega BATTERIA: 159€ per OPPO A58

OPPO A58 con supporto per auto è in vendita su Amazon ad appena 159€. Non è una fake news. Non è un errore di prezzo. Se fai in fretta e non perdi altro tempo, hai finalmente a portata di mano uno smartphone Android di fascia economica con una scheda tecnica da urlo.

Nonostante il prezzo davvero conveniente, infatti, il device Android del colosso cinese vanta un rapporto qualità/prezzo invidiabile ed è anche perfetto per portare a termine tutti i task quotidiani più comuni.

Lo smartphone Android di fascia economica OPPO A58 è su Amazon a un super prezzo

Lo puoi utilizzare senza remore per navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video, scattare foto, telefonare e molto altro ancora. OPPO A58 monta un bel pannello da 6.72 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera frontale da 8MP, mentre sotto il cofano è presente un processore octa core con 128 GB di memoria e fino a 12 GB di RAM (con la tecnologia di espansione).

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh, lo smartphone monta anche un validissimo comparto fotografico posteriore con tre fotocamera di cui la principale da ben 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video dall’effetto wow.

Con un prezzo di vendita su Amazon così conveniente e alla portata di tutti, quest’anno per Natale hai la possibilità di acquistare finalmente un budget phone che non ti deluderà; metti subito nel carrello il device di OPPO per riceverlo direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime.

