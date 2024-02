TRIPLA cam e Face Unlock: Redmi 9C giù del 40% su Amazon (119€)

Per quanto possa apparire inspiegabile e fuori ogni logica, quest’oggi hai la possibilità di acquistare il popolarissimo budget phone Redmi 9C al prezzo più conveniente di sempre su Amazon. Complice lo scioccante sconto immediato del 40%, infatti, il terminale Android del colosso cinese è pronto per sorprenderti al prezzo di appena 119€.

Leggero e sottile, Redmi 9C è uno dei low cost Android più apprezzati dai giovani: è ideale per navigare in rete, chattare sui social, telefonare, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Il popolarissimo budget phone Redmi 9C è in vendita su Amazon a pochissimo

Il device di Redmi monta un bel pannello Dot Drop da 6.53 pollici ideale per guardare contenuti video ad alta risoluzione HD+, mentre con il processore octa-core integrato puoi aprire tutte le app che vuoi e di cui hai bisogno. Nonostante costi davvero poco Redmi 9C include lo sblocco tramite tecnologia Face Unlock, ma c’è anche posto per una fotocamera tripla con un sensore principale da 13MP. Portalo con te per tutto il giorno grazie alla batteria integrata da 5000 mAh, sapientemente ottimizzata per garantirti lunghe ore di autonomia.

Non dovresti assolutamente perdere l’eccellente sconto del 40% di Amazon per lo smartphone economico di Redmi, a maggior ragione oggi che lo puoi acquistare al prezzo più conveniente degli ultimi tempi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.