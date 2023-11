Il tritatutto Kenwood lo paghi solo 19 euro! Approfitta del Black Friday

Il marchio Kenwood è sinonimo di garanzia, anche per gli accessori in cucina. Per fortuna, anche i prodotti di questo brand sono protagonisti del Black Friday su Amazon. Qui presentiamo CH180A, il Tritatutto a Doppia Lame, con ciotola da 0.35 L, comodo azionamento a pressione, 2 Velocità, comodissimo piedini antiscivolo, speciale tubo di inserimento, potenza da 300 W, estetico colore Bianco. Oggi lo paghi solo 19,90 euro, grazie allo sconto del 20%! Puoi anche decidere di regalarlo in tutta tranquillità, visto che la restituzione è stata prorogata al 31 gennaio 2024!

Tritatutto Kenwood CH180A: le caratteristiche

Il Tritatutto Kenwood CH180A da cucina ha 2 velocità per il controllo del tasso di triturazione durante la creazione del tuo piatto preferito. Funzionamento a pressione. Il potente motore da 300 W assicura risultati eccellenti per il tuo tritatutto, senza avere problemi durante la preparazione più difficili o se ti servisse tritare del ghiaccio. Viene fornito con una ciotola da 0.35 L con un sistema a doppia lame per tritare erbe, verdure e cipolle. Piedini antiscivolo per mantenere la ciotola stabile sul piano di lavoro; Interblocco sicuro della ciotola per la sicurezza.

Cavo per riporre ordinatamente la ciotola. Coperchio con speciale tubo di inserimento per l’olio, per agevolare la realizzazione della maionese. Il chopper si smonta per una facile pulizia e la ciotola può essere messa in lavastoviglie dopo aver preparato deliziosi intingoli, salse, insalate e altro. Molto sicuro grazie al Microinterruttore di sicurezza.

Kenwood CH180A Tritatutto oggi lo paghi solo 19,90 euro, grazie allo sconto del 20%! Puoi anche decidere di regalarlo in tutta tranquillità, visto che la restituzione è stata prorogata al 31 gennaio 2024!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.