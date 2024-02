Un sogno: super Caricatore ciabatta USB-C in SCONTO!

Ogni volta, tra mille caricatori diversi, cavetti sparsi e oggetti da trasportare, è davvero complicato gestire la ricarica dei propri device. Ecco quindi che arriva una soluzione da Baseus: un super caricatore ciabatta USB-C in super sconto su Amazon! Si tratta di un caricatore con 2 porte USB-C, 2 porte USB-A e una presa Schuko integrata! Il sogno di ogni ufficio e postazione! Il prezzo? Davvero basso! Solo 47,59€ grazie allo sconto Amazon del 7% che si unisce allo sconto via coupon del 20% disponibile oggi sulla piattaforma. Prezzo bomba di cui approfittare IMMEDIATAMENTE!

Ecco il super caricatore ciabatta USB-C che cambierà il tuo lavoro!

Diciamolo, è davvero complicato stare dietro alla quantità di cavetti di cui si necessitano tutti i giorni. Tra laptop, tablet e altri device smart, è impossibile non avere al seguito più di un caricatore.

Ecco quindi che, grazie al prodotto di cui vi parliamo oggi, è possibile ovviare a uno dei più annosi problemi di chi con la tecnologia ci lavora!

Baseus ha infatti ideato un super caricatore ciabatta USB-C che non solo permette di collegare direttamente alla carica un laptop che assorbe 65W, ma di collegare simultaneamente smartphone, tablet e chi più ne ha più ne metta! Non è abbastanza? Nessun problema! A bordo di questo comodissimo device non manca una presa Schuko standard.

Immaginate di avere questa scatoletta in ufficio: monitor collegato alla presa standard, computer connesso via USB-C, smartphone e tutto quello che vi serve in carica! Bello eh?

Grazie alle sue dimensioni compatte, potrete sempre contare su un dispositivo in grado di essere trasportato senza problemi. Secondo noi è uno di quei prodotti impossibili da non consigliare! Super device da comprare subito!

Acquista ora il super caricatore ciabatta USB-C: il prezzo è davvero bassissimo! Costa solo 47,59€ grazie al doppio sconto Amazon del 7% e del 20% attivabile tramite coupon sulla piattaforma. Un dispositivo che, un vero tech addicted, deve comprare approfittando dello sconto in corso!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.