Very Nuovi Numeri: 50GB a 5,99€ con 1 MESE di Cashback

Very Nuovi Numeri è la promozione adatta a chi necessita di attivare una nuova numerazione col virtuale low-cost di WINDTRE senza spendere più di 6 euro al mese. Inoltre, la tariffa che vedremo tra un attimo non prevede alcun vincolo ed offre fino a DOMANI un mese di ricarica omaggio grazie alla Promo Cashback.

Very Nuovi Numeri: ecco la PROMO con 1 Mese OMAGGIO

L’offerta prevede ben 50 Giga di traffico internet su rete WINDTRE fino a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile in Italia e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore. Il tutto a soli 5,99 euro mensili.

Inoltre, nel canone mensile troviamo anche del bundle internet specifico per navigare anche all’Estero. In questo caso, il traffico dati è pari a 5,5 Giga in roaming. Oltre ai dati in roaming, sono inclusi anche il Ti Ho Cercato, il RingMe e la navigazione in hotspot gratuita. Sono invece bloccati di default i servizi a sovrapprezzo e a scelta è possibile abilitare le chiamate verso l’Estero.

Questa versione è disponibile solo per chi intende attivare una nuova numerazione. Non è quindi possibile richiedere la portabilità del proprio numero con questa tariffa. Esistono però promozioni ad hoc per chi necessita di cambiare gestore.

Inoltre, come per tutte le tariffe di Very Mobile anche questa non prevede vincoli contrattuali.

Costi ed altro

Per attivare questa promozione aderendo anche alla Promo Cashback basterà eseguire la procedura ONLINE che è davvero molto semplice e veloce. Il costo iniziale da sostenere è pari a 7,98 euro una tantum e comprende oltre alla mensilità il contributo di attivazione di 1,99€. Inoltre, la spedizione ed il costo della SIM sono completamente GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.