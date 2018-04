Il robot Daisy di Apple che smonta gli iPhone

In concomitanza con la Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile, Apple mostra Daisy: si tratta di un'unità robotica destinata al recupero e al riciclo delle componenti integrate negli iPhone. I dispositivi, una volta giunti al termine del loro ciclo vitale, vengono disassemblati dal robot (fino a 200 pezzi ogni ora, 1,75 milioni all'anno) in modo da ottenere materiali come oro, rame, platino, litio, alluminio e acciaio che verrà destinato alla creazione di nuovi prodotti. In questo modo il gruppo di Cupertino rende più sostenibile la propria attività, riducendo l'impatto sull'ambiente.