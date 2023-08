Virgin Fibra in offerta a meno di 25 euro al mese, senza vincoli e costi nascosti

La fibra ottica diventa sempre più conveniente e la nuova offerta di Virgin Fibra è ora l’occasione giusta per poter contare su di una connessione illimitata e ad alta velocità per la propria casa. La promozione in corso consente l’attivazione dell’offerta Fibra Pura, con Internet illimitato tramite rete FTTH da 1 Giga, al costo di 24,49 euro al mese per 18 mesi (poi 29,49 euro al mese ma senza vincoli e costi di uscita).

Virgin Fibra propone anche una la fibra da 2,5 Giga con un costo di 29,49 euro al mese per sempre. Le tariffe dell’operatore prevedono un contributo di attivazione di 19,99 euro una tantum e includono anche il modem Wi-Fi gratis. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono 3 mesi di Infinity+ gratis.

Per accedere a una delle proposte di Virgin Fibra è possibile seguire il link qui di sotto.

La fibra costa meno con le offerte di Virgin Fibra

Virgin Fibra mette a disposizione due diverse opzioni tariffarie:

fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download al costo di 24,49 euro al mese per 18 mesi , poi 29,49 euro al mese per sempre

in download al costo di , poi 29,49 euro al mese per sempre fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga in download al costo di 29,49 euro al mese per sempre

Tutte le proposte di Virgin Fibra sono disponibili senza vincoli e costi nascosti oltre che senza costi di uscita (è possibile cambiare operatore senza penali). C’è il modem Wi-Fi gratis mentre l’attivazione è di 19,99 euro una tantum. Per i nuovi clienti ci sono anche 3 mesi gratis di Infinity+.

Attivare l’offerta dell’operatore è semplicissimo. Basta accedere al sito ufficiale e completare la verifica della copertura (le offerte fibra sono disponibili solo tramite rete FTTH). Completato questo passaggio preliminare sarà possibile attivare l’abbonamento e iniziare a sfruttare la connessione ad alta velocità e senza vincoli proposta dall’operatore a tutti i suoi clienti.

