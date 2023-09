VPN su iPhone: prezzo scontato, Buono Amazon e altri vantaggi con NordVPN

Utilizzare una VPN su iPhone diventa sempre più importante, sia per proteggere il traffico dati, massimizzando la privacy, che per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, per evitare la censura online e i blocchi geografici all’accesso ad app e siti web.

La scelta migliore, in questo momento, è NordVPN. Il servizio, da tempo considerato come la miglior VPN per iPhone su cui puntare, è oggi proposto in offerta. Scegliendo il Piano 2 anni, infatti, è possibile accedere a diversi vantaggi:

il prezzo è scontato fino a 3,79 euro al mese (invece di 12,99 euro, costo del piano mensile)

(invece di 12,99 euro, costo del piano mensile) ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi

con 2 euro in più al mese è possibile aggiungere il Password Manager e 1 TB in cloud

è possibile aggiungere il e è possibile ottenere un Buono Amazon fino a 30 euro

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

VPN per iPhone: con NordVPN si va sul sicuro

NordVPN garantisce la massima sicurezza a chi cerca una nuova VPN per iPhone. Il servizio include:

la crittografia del traffico dati

una politica no log

una connessione senza limiti di banda

la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

Scegliendo il Piano 2 Anni di NordVPN è possibile ridurre il costo del servizio a 3,79 euro al mese. Con appena 2 euro in più al mese è possibile aggiungere il Password Manager e 1 TB in cloud. Nel primo caso, è incluso un Buono Amazon da 10 euro mentre nel secondo caso è disponibile un Buono Amazon da 30 euro. Ci sono sempre 3 mesi gratis aggiuntivi, per un abbonamento complessivo di 27 mesi.

L’offerta di NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso a 30 giorni, che consente di provare la VPN e utilizzarla per un mese per poi, eventualmente, richiedere un rimborso in caso di insoddisfazione.

