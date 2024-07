WhatsApp: arrivano reazioni ai messaggi con doppio tap

In casa WhatsApp stanno lavorando a una nuova modalità di interazione che consentirà agli utenti di reagire rapidamente ai messaggi tramite un doppio tocco sullo schermo. Questa interessante novità, attualmente in fase di test nella versione beta per Android, è stata individuata dal solito WABetaInfo. Basterà un doppio tap per inserire una reaction ai messaggi, eliminando la necessità di aprire il menu.

Inizialmente sarà disponibile una sola reazione predefinita: il cuore. Tuttavia, è previsto l’ampliamento del set di emoji utilizzabili. Per accedere alle reazioni alternative, sarà necessario espandere il menu dedicato come si è soliti fare ora. Questa è solo una delle tante nuove feature che WhatsApp sta inserendo nelle versioni beta a cadenza quasi settimanale. L’ultima da poco pubblicata è Nearby Share, ovvero la possibilità di scambiare file alla maniera di Air Drop di Apple. Ma non possiamo certamente dimenticare latrascrizione dei messaggi vocali, feature questa richiesta a gran voce o la possibilità di realizzare selfie creativi mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Quando vedremo tutte queste nuove feature? Al momento non c’è una data certa, ma è realistico pensare che con l’uscita di iOS 18 e Android 15 queste nuove funzionalità troveranno la via dell’uscita pubblica. L’unica cosa certa è che WhatsApp sta soffrendo la concorrenza di app come Telegram, e di conseguenza sta cercando di tenere il passo integrando funzioni che possono fidelizzare sempre di più il pubblico, conquistando nel frattempo nuovi utenti.