COMODISSIMA sedia da GAMING o UFFICIO a META' PREZZO: rilassati mentre giochi o lavori!

X Rocker Maverick è una sedia da Ufficio o Gaming ergonomica con schienale centrale, Pelle PU, base girevole regolabile in altezza con curva di supporto lombare naturale. Colore grigio chiaro, con poggia mani neri, base nera e alcune parti in grigio più scuro.

Sedia da ufficio X Rocker Maverick: le caratteristiche

X Rocker Maverick è una sedia da ufficio o da gaming, l’ottimale per i giochi di e-sport, le sessioni di studio dei compiti e il lavoro da casa. Comfort ergonomico: una sedia da gioco ergonomica con una curva di supporto lombare naturale integrata, progettata per allineare la tua postura e mantenerti supportato durante le ore di gioco. Base del sedile regolabile in altezza: con il meccanismo di sollevamento a gas, puoi regolare senza problemi l’altezza del sedile da 41 a 51 cm per adattarla all’altezza di ciascun utente.

Materiale ottime: rifinito con un materiale in ecopelle morbida e resistente, con accenti in fibra di carbonio e accenti colorati. Facile da assemblare: questa sedia per PC viene fornita in confezione piatta con istruzioni di autoassemblaggio facili da seguire per una persona. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

X Rocker Maverick è una sedia adatta a tutte le esigenze.

