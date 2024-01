Xbox Series S da 1TB a 320€: PROPOSTA SHOCK da Amazon con consegna in 24H

Xbox Series S da 1TB è un’occasione eccezionale oggi su Amazon per gli appassionati di giochi, perché appunto la versione più piccola e leggera della famiglia Xbox Series X|S, oggi puoi accaparrartela a soli 320€ su Amazon, ovverosia con uno sconto importante sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Xbox Series S, che occasione oggi su Amazon

Nonostante le dimensioni compatte, offre prestazioni eccezionali con una potente GPU AMD RDNA 2, supporto per il ray tracing, velocità di caricamento ultraveloci grazie all’SSD e una risoluzione di gioco fino a 1440p. Insomma, un gioiellino che nella confezione include ovviamente anche un controller Xbox, perfetto per iniziare a giocare immediatamente.

L’Xbox ti permette di entrare da subito nella next generation dei videogiochi. Questa versione è la più potente delle due in commercio, in quanto offre prestazioni superiori, come ad esempio 12 Teraflop di potenza di elaborazione e l’High Dynamic Range fino a 8K, e un’unità Blu-ray 4K UHD (assente nell’edizione all digital). Con Quick Resume passi senza problemi e in un lampo da un gioco all’altro.

Questa versione della console funziona senza giochi su DVD o altri supporti, ma lo stesso in digitale ha tutto ciò che ti serve per goderti i migliori titoli del momento in altissima definizione e con una qualità senza precedenti.

Grazie all’integrazione con il servizio di abbonamento Xbox Live Gold potrete giocare online con i vostri amici e partecipare a competizioni multiplayer emozionanti, e accedere a una vasta gamma di app di streaming, come Netflix, Disney+ e Spotify, per godervi i vostri film, serie TV e musica preferiti direttamente dalla console.

Quindi non aspettare troppo, perché questa console è introvabile a questo prezzo assurdo, è facile che vada esaurita in tempi brevissimi. Fai tua la Xbox Series S seguendo questo link e chiudendo l’acquisto: con 320€ avrai la tua console dei sogni. Le spedizioni sono rapide e gratuite con i servizi Prime.

