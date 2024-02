Xbox Series S: prezzo super con Game Pass INCLUSO!

Ecco una delle console più economiche del mercato: Xbox Series S! La console di Microsoft oggi è in super sconto Amazon con 3 mesi di Game Pass Ultimate inclusi! Il prezzo? Solo 259,90€ grazie allo sconto Amazon del 13%! Comprala subito e catapultati nel mondo dei videogiochi senza spendere un capitale! L’offerta è da non perdere!

Ecco Xbox Series S: una super console a prezzo bassissimo!

Chi non vuole spendere un capitale per l’acquisto di una console, ha due opzioni: acquistare un prodotto di generazioni precedenti o, meglio, acquistare una console all digital.

Microsoft, proprio per rispondere a questa esigenza, ha lanciato Xbox Series S: una console delle ottime caratteristiche, a prezzo super conveniente.

A differenza della sorella maggiore X, questa console è priva di lettore ottico: i giochi vanno quindi scaricati direttamente dallo store Microsoft. Per accedere ad un catalogo di centinaia e centinaia di giochi di livello, grazie al Pass Ultimate incluso per 3 mesi.

Questa è la console perfetta per giocare a tutti quei videogame online soprattutto per chi non è fondamentale la massima risoluzione. Tuttavia Xbox Series S non scherza: raggiunge i 120 fps in 4K in moltissimi titoli.

Incluso in confezione, come sempre, c’è anche il controller Series S incluso: un prodotto davvero comodo, ergonomico e piacevole da utilizzare.

Per godere dell’esperienza offerta da questo prodotto, è indispensabile una connessione casalinga o un’ottima via cellulare: i giochi possono superare i 50 GB. Supporta ovviamente la connessione cablata Ethernet oltre che quella Wi-Fi: va preferita la prima soprattutto per diminuire la latenza della connessione stessa.

Acquista subito la Xbox Series S in sconto oggi: in confezione troverai anche 3 mesi di Game Pass Ultimate! Il prezzo? Solo 259,90€ grazie allo sconto Amazon del 13%. Approfittane ora e catapultati in un mondo di intrattenimento del quale non potrai fare a meno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.