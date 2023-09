Xbox Series X: è arrivato lo sconto del SECOLO!

Le console sono ancora molto apprezzate dagli utenti. Permettono di videogiocare dal divano di casa o dalle postazioni a scrivania dedicate. C’è chi le apprezza, chi le disprezza e chi non potrebbe farne a meno. Xbox Series X è oggi in sconto in bundle con Forza Horizon 5 su eBay a soli 450,98€. Come? inserendo il codice sconto SETTEMBRE2023 in fase di check out. Lo sconto è del 10% sul prezzo di listino!

Il top di gamma: ecco Xbox Series X

Il mondo delle console casalinghe ha accolto da qualche tempo l’arrivo di Xbox Series X. Si tratta della console di punta di Microsoft che non solo offre le massime prestazioni, ma è tra le più desiderate del mercato.

Ci sono molti titoli esclusivi di questa console e gli appassionati conoscono bene il valore di questo prodotto.

Xbox Series X in sconto oggi arriva in boundle con Forza Horizon 5: uno dei titoli più interessanti disponibili per questo sistema. Si tratta di un gioco di simulazione di guida molto divertente, sfidante e tra i più noti tra i videogiocatori. Senza dubbio, si tratta di uno di quei titoli che ogni possessore di Xbox Series X deve possedere per completare la propria collezione di titoli Xbox.

Rispetto ad altre soluzioni, il gioco online di Xbox è molto stabile, ricco di videogiocatori e sicuramente molto appagante. La console è infatti scelta anche per il servizio Live che permette di videogiocare in tutta serenità direttamente dal divano del proprio salotto.

Per chi cerca un’esperienza da vera console top di gamma, questo è il prodotto giusto da scegliere.

Il prezzo poi è la vera ciliegina sulla torta! Grazie all’offerta eBay del 10% la Xbox Series X oggi costa solo 459,89€: un prezzo molto interessante che si ottiene esclusivamente inserendo il codice SETTEMBRE2023 in fase di check out. Se siete in cerca di una nuova console da salotto, questa è senza dubbio l’offerta giusta di cui approfittare. Pronti per il divertimento?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.