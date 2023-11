Xiaomi 12: SUPER SCONTO per il tuo prossimo smartphone!

Lo Xiaomi 12 è uno di quegli smartphone che, di fatto, è in grado di soddisfare le necessità della quasi totalità degli utenti. Il suo schermo, il processore e la dotazione lato fotocamera rendono questo device davvero interessante. Oggi è in super sconto eBay grazie alla doppia promo disponibile: il prezzo arriva a soli 319,80€ inserendo in fase di check out il codice NOVEDAYS che aggiunge il 15% di sconto allo sconto del 58% già disponibile sul prezzo di listino. Il risparmio complessivo è ENORME!

Altro che medio di gamma: ecco lo Xiaomi 12

Ad oggi, non è semplice trovare uno smartphone medio di gamma Android a meno di 300€. A questo prezzo, il mercato offre moltissime alternative, ma le più valide, spesso, hanno un prezzo limitato nel tempo.

Questo è il caso dello Xiaomi 12: uno smartphone Android dalle caratteristiche invidiabili e la scheda tecnica da top di gamma dello scorso anno. Al suo interno troviamo il processore Qualcomm Snapgragon 8 Gen 1, 8GB di memoria RAM oltre che ben 256GB di memoria interna. Con queste caratteristiche vi sembrerà di avere spazio e potenza di calcolo a non finire. Il display è un’unita AMOLED da 6,28 pollici con un refresh rate elevato oltre che un’ottima risoluzione.

Grazie alla tripla fotocamera posteriore da 50+13+5 MP, questo device non deluderà nemmeno sotto questo aspetto. Non manca una batteria super capiente da 4500 mAh in grado di donarvi una giornata completa di utilizzo senza tentennamenti.

A bordo troviamo ovviamente Android, personalizzato dall’interfaccia Xiaomi, perfetta per la quasi totalità degli utenti. Nel corso del tempo, l’interfaccia è migliorata ascoltando le necessità degli utenti e proponendo un’esperienza d’uso sempre più gradevole.

Il prezzo di questo device lo posiziona di diritto tra i best buy di oggi. Il prezzo eBay per lo Xiaomi 12 in variante blu da 256 GB di memoria interna è oggi di soli 319,80€. Il prezzo è possibile grazie allo sconto del 15% offerto dal codice NOVEDAYS oltre che dallo sconto del 58% applicato sul modello. Compratelo senza esitare se siete in cerca di un nuovo smartphone Android dal display ampio e definito, ma non volete spendere una fortuna.

