Xiaomi 12T Pro 5G a prezzo SHOCK su eBay: crollo di ben 330€

C’è una incredibile offerta di eBay che ti permette di acquistare il top di gamma Xiaomi 12T Pro 5G al prezzo di un comune smartphone di fascia media. Nessun errore di prezzo questa volta: c’entra uno sconto stratosferico del 39% che ti permette di risparmiare subito ben 330€ sul normale prezzo di vendita.

Ecco quindi che il device a marchio Xiaomi crolla a un prezzo davvero molto conveniente, a maggior ragione se consideri che tramite PayPal puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Risparmia subito 330€ su eBay: lo Xiaomi 12T Pro 5G costa come un mediogamma

Xiaomi 12T Pro 5G è uno smartphone di fascia alta in tutto e per tutto: è realizzato con materiali di altissimo livello, monta un eccellente pannello AMOLED CrystalRes da 6.67 pollici super smooth a 120Hz ad altissima risoluzione, un potente processore octa core MediaTek e supporta anche la ricarica rapida su cavo a 120W per ore e ore di autonomia.

Inoltre, come ogni top di gamma che si rispetti, sul retro il modulo fotografico triplo è capeggiato da uno straordinario sensore principale da 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video con dettagli elevatissimi.

Non farti scappare questa strepitosa offerta di eBay sul top di gamma assoluto a marchio Xiaomi, a maggior ragione oggi che costa il 39% in meno e ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.