Xiaomi 14 al PREZZO MIGLIORE: con questo TRUCCO SEGRETO risparmi una cifra

Vuoi godere di uno smartphone potente come i top di gamma ma al tempo stesso economico come un mid-range? Abbiamo allora la risposta giusta per te. Con uno sconto shock applicato su eBay e a cui puoi accedere con un trucco segreto, il potente Xiaomi 14 può essere tuo ad una cifra mai vista prima. Ti basta inserire il codice PSPRAPR24 al momento del pagamento per poter ricevere tutto comodamente a casa a soli 709 euro. Con tanto di spedizione gratis in 3 giorni. Lo trovi nella colorazione black con 12 GB di RAM e 512 GB di ROM, oltre alla garanzia italiana. Non puoi proprio non comprarlo, fai in fretta perché le quantità disponibili stanno già finendo.

Codice coupon: PSPRAPR24

Xiaomi 14: il top di gamma cinese che punta su qualità e design

Questo Xiaomi 14 è il connubio perfetto tra gli smartphone top di gamma e quelli che costano cifre accessibili a tutti. Dopo aver scoperto alcune delle sue migliori caratteristiche tecniche, non ci penserai due volte prima di completare l’acquisto. Partiamo dal display, un fantastico AMOLED da 6,36″ con risoluzione 1.5K e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Con il Dolby Vision e l’HDR10+ inclusi, avrai dalla tua colori bellissimi da vedere come non mai.

All’interno della scocca ci sono 12 GB di RAM e 256 GB di ROM, per prestazioni senza precedenti a livello di velocità e stabilità. Anche e soprattutto grazie all’aiuto del potente processore Snapdragon 8 Gen 3, tra i migliori che si possono trovare attualmente sul mercato. Per le fotocamere, Xiaomi ha voluto collaborare con Leica per avere sensori ancor più professionali. E c’è infatti un comparto fotografico composto da una lente principale da 50 MP con caratteristiche che ti lasceranno a bocca aperta. Conclude il quadro la batteria da 4610 mAh con la ricarica HyperCharge da 90W, per arrivare dallo 0 al 100% in appena 31 minuti.

Godi ora del trucco nascosto e fai tuo questo gioiellino a poco più di 700 euro, è una promo pazzesca.

Codice coupon: PSPRAPR24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.