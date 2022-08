Xiaomi Mi Band 6: finalmente in sconto su Amazon

Questa è la smart band più venduta su Amazon, lo Xiaomi Mi Band 6 che è già venduta di base ad un prezzo basso, oggi lo potete acquistare su Amazon a soli 34,90 €. Stiamo parlando di uno sconto del 22%. Vi possiamo garantire che a questo prezzo può essere il regalo perfetto per un compleanno, anniversario o semplicemente un regalo per voi stessi. Con pochi euro potete avere un prodotto affidabile e con tante funzioni. Ve lo raccontiamo meglio.

Xiaomi Mi Band 6: la più venduta sul mercato

Xiaomi ha introdotto un nuovo display AMOLED da 1.56”, ovvero il 49% più grande rispetto al passato. Questo schermo ha una risoluzione di 326 PPI, per vedere immagini e testi ancora più nitidamente. Ci sono ben 30 modalità di allenamento pre installate, per poter registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate. Per esempio c’è il programma di Pilates e Zumba. Il sensore per il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel vostro sangue, perfetto per tenere sotto controllo la vostra salute. Il monitoraggio del sonno è in grado di registrare la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione nel sonno.

Il cinturino è rivestito di TPU, un materiale che contiene al suo interno agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi e batteri. La batteria consente un’autonomia fino a 14 giorni con un uso standard e la ricarica è semplificata grazie al caricatore magnetico. Inoltre questo dispositivo è resistente all’acqua fino a 5 ATM 50m. Questi sono soltanto alcuni dei motivi per la quale il nuovo Xiaomi Mi Band 6 è un ottimo dispositivo da acquistare. Ovviamente non ci basta un solo articolo per elencare tutte le sue qualità. Approfittate di questa fantastica offerta su Amazon ed acquistatelo a soltanto 34,90 €. Affrettatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a questo prezzo nei magazzini di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.