Rendi PIU' SICURA casa con questa Videocamera di Sorveglianza Xiaomi in OFFERTA!

Sapere che qualcuno possa entrare in casa e rubarci le cose a cui teniamo di più o che costano molto, è l’incubo di tutti! Per fortuna, oggi con una tecnologia semplice ed economica puoi trasformare la tua abitazione in un autentico fortino inespugnabile! Approfitta di questo sconto del 30% e porta a casa la Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera, che oggi pagherai solo 69,99 euro! Potrai così controllare casa tua comodamente dallo smartphone e far scattare un allarme se qualcuno è già entrato, così lo darai alla fuga! E’ molto discreta grazie alle dimensioni contenute ma anche facile da installare, quindi non dovrai pagare un tecnico per farlo!

Xiaomi Mi videocamera di sorveglianza: le caratteristiche

Scopriamo tutte le caratteristiche tecniche e i vantaggi di installare una Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera, videocamera di sorveglianza. La funzione Indoor Receiver permette il miglior funzionamento dell’apparecchio; il ricevitore interno supporta fino a quattro telecamere esterne che funzionano contemporaneamente per una migliore protezione, riducendo efficacemente punti ciechi. Ovvero zone della casa che non sono inquadrate e quindi facile preda per i ladri. La visione a 130° grandangolare aiuta a catturare più contenuti e ripristinare la situazione reale nel cortile di casa tua.

La tecnologia WDR consente alla fotocamera di cattura immagini e video anche al buio o in controluce. Il sensore PIR percepisce la temperatura, i cambiamenti e movimenti degli oggetti, mentre la fotocamera inizia a registrare e inviare un allarme immediato in caso di necessità. Non è assolutamente facile smontarla, grazie alla solida struttura a vite che impedisce anche il furto della fotocamera. Un sensore giroscopico integrato rileva il movimento anomalo della telecamera e invia tempestivamente notifiche di avviso!

Dunque, un piccolo oggetto sofisticato ma molto economico, che potrai pagare solamente 69,99 euro grazie allo sconto del 30%! Acquista ora la videocamera di sorveglianza Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.