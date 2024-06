Xiaomi POCO X6 Pro in SUPER OFFERTA: applica il CODICE PROMO su eBay

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone ma non sai quale modello scegliere? Abbiamo quello che fa per te! Oggi su eBay l’innovativo Xiaomi POCO X6 Pro è disponibile su Amazon a soli 291 euro grazie ad uno sconto del 10% da applicare al momento dell’ordine sfruttando il codice promo PIT10PERTE2024.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Xiaomi POCO X6 Pro: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi POCO X6 Pro è uno smartphone di utlima generazione che può soddisfare le esigenze di qualsiasi utente grazie alle sue specifiche all’avanguardia.

Il dispositivo è dotato di un display Amoled con una risoluzione di 1,5K e un’impressionante frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Queste caratteristiche garantiscono una nitidezza eccezionale e una fluidità scintillante sia per i giochi che per i video, oltre a uno scorrimento fluido senza interruzioni.

Vanta il nuovissimo processore MediaTek Dimensity 8300 Ultra che è realizzato con tecnologia a 4nm: in questo modo assicura prestazioni ottimali per tutte le applicazioni, anche quelle più impegnative, senza compromettere l’efficienza energetica.

Allo stesso tempo i tuoi scarri risulteranno di livello professionale grazie alla Tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP che non solo cattura le immagini, ma le trasforma in capolavori di dettaglio e luminosità, soprattutto in ambienti con scarsa illuminazione. Inoltre l’obiettivo ultra grandangolare permette di realizzare foto ravvicinate e dettagliate che ti immergono nella profondità di ogni scena.

