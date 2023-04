Xiaomi Redmi 10, il prezzo crolla su eBay e diventa il best-buy del weekend

Tra gli smartphone Android economici con un elevato rapporto qualità/prezzo Redmi 10 è considerato da molti esperti e appassionati il numero uno in assoluto. Quest’oggi il terminale Android del colosso cinese è disponibile in offerta su eBay a un prezzo ancora più vantaggioso di sempre, merito di un corposo sconto del 37% che lo porta al prezzo limite di appena 132€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Xiaomi Redmi 10: low budget di classe

Nonostante il prezzo di vendita così vantaggioso, il Redmi 10 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali: è realizzato con materiali di buona qualità, è super leggero, sottilissimo, monta un display da 6.5 pollici ideale per navigare in rete/guardare video e molto altro ancora. Inoltre ospita il processore MediaTek Helio G88, che ha debuttato a livello globale proprio con il modello Redmi 10.

Il display AdaptiveSync, solitamente disponibile solo nei telefoni di fascia alta, adatta automaticamente la frequenza di aggiornamento alla frequenza dei frame dei contenuti, offrendo un risultato più fluido e una maggiore durata della batteria da 5000 mAh. Ha poi due altoparlanti integrati per ascoltare la musica con un audio stereo nitido direttamente dal telefono e i supporto NFC.

In questo modo non devi più portare sempre con te le carte di pagamento visto che ora puoi effettuare transazioni sicure direttamente con lo smartphone. Allora approfitta della promozione di oggi e fai tuo questo Xiaom Redmi 10: è disponibile in offerta su eBay al costo più vantaggioso di sempre, merito di un corposo sconto del 37% che lo porta al prezzo limite di appena 132€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

