Xiaomi Redmi 12 8/256 GB con ampio display e NFC in super sconto: POCHI PEZZI rimasti

Se sei alla ricerca di uno smartphone dalle elevate prestazioni, dal design moderno, ma che non costi tanto, lo Xiaomi Redmi 12 è la scelta ideale. Oggi lo trovi su eBay ad un prezzo super conveniente. Attivando il coupon sconto PSPRAPR24, puoi averlo a soli 129,99€. Approfittando di un taglio di prezzo di ben 71€, puoi mettere le mani su uno smartphone con ampio spazio di archiviazione che ti permette di gestire tutte le tue attività quotidiane in modo efficiente e veloce. Oggi lo paghi davvero una miseria, approfittando del coupon sconto eBay.

Xiaomi Redmi 12: ottime prestazioni e tanto spazio di archiviazione, a poco prezzo

Lo Xiaomi Remdi 12 monta un potente processore che ti garantisce prestazioni reattive e veloci. Potrai scorrere tra un’app e l’altra, eseguendo le tue attività in multitasking, senza intoppi. Con una generosa capacità di archiviazione interna di 256GB, non dovrai preoccuparti di cancellare contenuti per salvare foto e video importanti, ma avrai sempre tanto spazio a disposizione per i tuoi ricordi e i tuoi file preziosi.

Lo schermo ampio e luminoso da 6.79 pollici offre colori vivaci e dettagli nitidi, garantendo un’esperienza visiva avvolgente. Lo Xiaomi Redmi 12 è, poi, dotato di tecnologia NFC, che consente pagamenti senza contatto e trasferimenti di dati veloci e sicuri. Il tutto impreziosito da una fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Redmi 12 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel.

Con ottime specifiche, tanto spazio d’archiviazione e un design elegante, questo smartphone è progettato per soddisfare anche le esigenze di utenti più esigenti. Approfitta dell’offerta eBay e acquista ora lo Xiaomi Redmi 12, un eccellente Android ad un prezzo super contenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.