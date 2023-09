Xiaomi Redmi 12C a soli 119 euro: l'OFFERTA che non puoi rifiutare

Xiaomi Redmi 12C rende bene quale sia il concept alla base del marchio cinese. Proporre dispositivi dal rapporto qualità-prezzo eccellente, che consente a tutti di avere degli ottimi device a prescindere dalle proprie possibilità economiche. Parliamo infatti di uno smartphone con Processore MediaTek Helio G85, un generoso display HD+ da 6,71″, una Doppia fotocamera da 50 MP, una Batteria da 5000mAh e una memoria espandibile fino a 1TB. Il dispositivo che proponiamo ora in offerta è anche dotato di un rinfrescante color verde menta, che rievoca felici party on the beach! E lo pagherai solo 119 euro! Inutile poi dirti che dovrai affrettarti!

Xiaomi Redmi 12C: caratteristiche tecniche

Partiamo dal potente processore MediaTek Helio G85 a otto core, che offre prestazioni più equilibrate, mentre la GPU Mali-G52 ideale per i giochi offre un’esperienza di intrattenimento fluida. Il display è HD+ da 6,71″, quindi più grande della solita misura ed è anche in alta definizione. Così potrai goderti film o gaming o videochiamate nel migliore dei modi. La fotocamera principale da 50 MP è dotata di un sensore più grande con tecnologia di raggruppamento dei pixel 4-in-1 per migliorare la sensibilità alla luce. Garantisce belle foto anche in ambienti retroilluminati o con scarsa illuminazione.

Molto bene poi per quanto riguarda l’autonomia, visto che la batteria da 5000 mAh e il caricabatterie da 10W ti consentono di arrivare tranquillamente a fine giornata anche in caso di utilizzi intensivi lungo tutta la giornata. Inoltre, si ricarica velocemente. Combina 6 GB di Ram e 128 GB di memoria, che però possono essere estesi fino a 1 TB, così potrai memorizzare tutti i video preferiti, foto, canzoni e giochi, senza il timore che il telefono rallenti o che la memoria finisca presto. Non troverai la solita padella nella tasca, visto che è molto sottile e compatto (16,87 x 0,87 x 7,61 cm); oltre che leggero (pesa solo 191 grammi).

E se è vero che l’occhio vuole la sua parte, il telefono è dotato di un vivace colore verde. Acquista ora Xiaomi Redmi 12C e paga solo 199 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.