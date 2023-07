Xiaomi Redmi Buds 4 Pro: audio top ad un prezzo mai così basso!

Redmi Buds 4 Pro sono le ultime cuffie wireless True Wireless Stereo proposte da Xiaomi: sono dotate di molte funzionalità avanzate che le rendono una scelta perfetta per gli amanti della musica e degli audiofili in movimento. Lo sconto Amazon di oggi è di quelli fatti apposta per farcele comprare! A listino, di base il loro prezzo è discretamente salato, 99,99 euro, ma oggi l’azienda di Bezos ammazza il prezzo, un bel MENO 38% che porta il prezzo a scendere fino a 61,80 euro! Non male, vero? Subito a carrello, queste cuffie top stanno andando a ruba!

Comode, pratiche e come suonano!

Redmi Buds 4 Pro sono progettate per adattarsi perfettamente alle orecchie. Sono leggere e dotate di gommini intercambiabili di diverse dimensioni per garantire una vestibilità comoda e stabile. Inoltre, sono anche resistenti all’acqua e al sudore, cosa questa che le rende perfette per l’uso durante attività fisiche intense.

Redmi Buds 4 Pro offrono una qualità audio eccezionale grazie ai driver dinamici da 12 mm che producono un suono ricco e dettagliato.

La connettività è un’altra caratteristica chiave delle cuffie Redmi Buds 4 Pro. Supportano il Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione stabile e senza ritardi. La portata Bluetooth è di circa 10 metri, il che significa che è possibile lasciare il telefono nella stanza accanto senza temere di perdere il segnale audio.

Un’altra caratteristica interessante delle Redmi Buds 4 Pro è l’Active Noise Cancellation (ANC). Questa tecnologia filtra attivamente il rumore di fondo esterno fino a 43DB, un valore davvero alto, consentendo di ascoltare musica o iniziare una chiamata senza distrazioni.

La durata della batteria delle Redmi Buds 4 Pro è davvero impressionante. Con una sola carica, le cuffie possono durare fino a 9 ore di riproduzione continua, mentre la custodia di ricarica consente di ottenere ulteriori 36 ore di autonomia. Valori eccezionali, impossibile rimanere a secco quindi!

Se poi si ha fretta e si dimentica di ricaricare completamente, gli auricolari possono riprodurre fino a 2 ore di musica dopo una ricarica rapida di 5 minuti!

