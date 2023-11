Xiaomi Redmi Note 12 5G: con questo coupon lo paghi MOLTO MENO!

Xiaomi Redmi Note 12 5G è un ottimo telefono per quanti non vogliono spendere cifre enormi ma non vogliono rinunciare ad alcuni aspetti imprescindibili per uno smartphone. Quali batteria lunga, buon comparto fotocamera, veloce nel multitasking. Oggi su eBay lo paghi solo 167,22 euro, grazie sia allo sconto di partenza, sia al coupon NOVEDAYS da applicare prima del check-out finale. Ma attenzione: quest’ultimo però è sfruttabile entro il 19 novembre, quindi conviene fare presto!

Xiaomi Redmi Note 12 5G: le caratteristiche

Redmi Note 12 5G è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.67 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria. Risoluzione di 2400×1080 pixel. Queste le fotocamere: Fotocamera principale: 48 MP 1/2.76 ”, Fotocamera ultra-grandangolare: 8 MP, Fotocamera macro : 2 MP, Fotocamera anteriore: 13 MP. Veniamo alla batteria: Velocità di carica 33 W, Capacità della batteria : 5000 mAh (tip.), Riproduzione video (massima): 21 ore.

Sul versante delle funzionalità a questo Redmi Note 12 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Processore: Snapdragon® 4 Gen 1, Tecnologia del processore: 6 nm. Resistente a schizzi, acqua e polvere: 53 IP. Dualsim, Ram da 4 Gb e memoria da 128 Gb. Bello poi il colore verde smeraldo, che ti distinguerà dagli altri. Importante poi il fatto che sia con garanzia italiana e No brand.

