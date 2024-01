XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO a un prezzo MAI VISTO: l'OFFERTA su eBay!

XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO è davvero un ottimo telefono: connessione internet 5G, 8GB RAM, 256 GB di memoria, sistema operativo Android, garanzia italiana fino a 24 mesi, colore nero. Su eBay viene proposto con uno sconto del 20%, quindi lo paghi solo 349,99 euro!

XIAOMI REDMI NOTE 13 PRO: le caratteristiche

Il Redmi Note 13 Pro unisce con grazia l’eleganza e la tecnologia, presentando uno spessore sottile di appena 8 mm e un display curvo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K, che regala un’immagine cristallina di 2712×1220 pixel. L’esperienza visiva è ulteriormente arricchita dalla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo un coinvolgimento totale in ogni tipo di contenuto. Una novità per la serie Redmi Note è l’uso del Corning Gorilla Glass Victus, conferendo un’eccezionale resistenza agli urti e all’attrito, e il posizionamento del sensore di impronte digitali sotto lo schermo per migliorare l’esperienza d’uso.

Una delle caratteristiche distintive del Redmi Note 13 Pro è la fotocamera principale con un sensore da 200 MP e stabilizzazione ottica dell’immagine, consentendo scatti straordinari con una risoluzione di 16330×12247 pixel. La configurazione a triplo obiettivo (200 MP + 8 MP + 2 MP) offre versatilità nelle riprese e prestazioni avanzate, inclusa la capacità di registrare video 4K a 3840×2160 pixel. La fotocamera frontale da 16 MP garantisce selfie di alta qualità. Al cuore di questo smartphone, si trova il processore Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm con GPU Adreno 710, garantendo prestazioni fluide e potenti. Il Redmi Note 13 Pro offre fino a 4 anni di patch di sicurezza e 3 anni di sistema operativo, assicurando un dispositivo sempre aggiornato e protetto nel tempo. La batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo prolungato senza preoccupazioni, consentendo di sfruttare appieno le avanzate caratteristiche di questo smartphone. L’alimentatore da 67W Turbo Fast Charge incluso consente una ricarica completa in pochi minuti, in modo sicuro ed efficiente tramite il connettore Type-C.

