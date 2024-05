Xiaomi Redmi Note 13 Pro in OFFERTONA: applica il CODICE PROMO su eBay

Questo è il momento giusto di rinnovare il tuo smartphone! Oggi su eBay puoi acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro a soli 254 euro grazie ad uno sconto del 10% da ottenere applicando il codice promo PIT10PERTE2024 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è uno smartphone top di gamma perfetto per accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato di una fotocamera princiaple da 200 MP all’avanguardia che offre due funzioni anti-vibrazione per immagini più stabili, mentre la tecnologia super QPD consente una messa a fuoco rapida e precisa. Diversi algoritmi permettono di scattare foto impeccabili e di livello professionale.

In più, le lenti 7P e il rivestimento ottico a bassissima riflessione possono aumentare la quantità di luce e ridurre il ghosting, offrendo una migliore esperienza di imaging in qualsiasi ambiente. Video e foto saranno, quindi, super vividi anche nelle ore notturne.

Lo smartphone dispone di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici che offre immagini sempre nitide, fluide e ricche di colori brillanti grazie ad una frequenza di aggiornamento elevata e una cornice ultra sottile. In più, le diverse funzioni di aggiornamento si adattano in modo intelligente a diversi scenari, per ridurre il consumo energetico e garantire una visualizzazione più stabile offrendo un’esperienza visiva più fluida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.