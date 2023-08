Xiaomi Redmi Watch 3, il prezzo su eBay scende sempre di più!

Xiaomi Redmi Watch 3 è uno smartwatch di fascia media che offre una serie di funzionalità interessanti per gli amanti dello sport e delle tecnologie indossabili. Potremmo definirlo senza paura di essere smentiti un vero campione del rapporto qualità prezzo, che oggi lo è ancor di più grazie ad un interessante sconto eBay, MENO 16% che taglia il prezzo di 14 euro. Una bella sforbiciata visto che il prezzo di listino è 89,99 e ora invece è 75,99 euro! Da comprare subito!

Bello e ricco di funzionalità

Xiaomi Redmi Watch 3 presenta un corpo in lega di alluminio leggero e resistente. Il cinturino in silicone è morbido e comodo da indossare per lunghi periodi di tempo. Inoltre, il display touch facilita la navigazione tra le diverse funzioni e offre una risposta rapida. E sempre parlando di display troviamo un Amoled da 1.75″, molto luminoso e con rapporto elevato tra schermo e corpo: 70%.

Una delle caratteristiche di punta di Xiaomi Redmi Watch 3 è il monitoraggio della salute. Può tenere traccia del battito cardiaco, monitorare la qualità del sonno e misurare i livelli di ossigeno nel sangue. Queste funzioni consentono agli utenti di ottenere una panoramica dettagliata della propria salute e di prendere provvedimenti se necessario.

Inoltre, Xiaomi Redmi Watch 3 offre un’ampia gamma di modalità sportive. Grazie al suo GPS integrato, è possibile tenere traccia delle attività all’aperto come la corsa, il ciclismo e il nuoto. Inoltre, il monitoraggio dell’attività quotidiana consente di tenere traccia dei passi, delle calorie bruciate e del consumo di energia. Questo smartwatch è anche in grado di rilevare automaticamente l’inizio di un allenamento e di fornire feedback dettagliati sull’intensità dell’attività.

L’autonomia della batteria è un altro punto di forza di questo smartwatch. Con una batteria da 340 mAh, il Xiaomi Redmi Watch 3 offre una durata di utilizzo di circa 12 giorni con una singola carica!

Dal punto di vista delle funzionalità smart, Xiaomi Redmi Watch 3 è compatibile con i principali smartphone Android e iOS. È possibile ricevere notifiche di chiamate, messaggi, promemoria e notifiche da app di terze parti direttamente sullo schermo dell’orologio. Inoltre, è possibile controllare la riproduzione musicale del proprio smartphone e utilizzare il Xiaomi Redmi Watch 3 come timer e cronometro.

Xiaomi Redmi Watch 3 offre un’ottima combinazione di funzionalità, design e convenienza grazie allo sconto top Ebay: da comprare subito insomma! Risparmio garantito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.