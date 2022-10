Xiaomi Smart Band 7 Pro disponibile in Italia su Xiaomi Store e Amazon

Xiaomi Smart Band 7 Pro è finalmente disponibile alla vendita in Italia. Su Amazon trovi ad esempio le versioni di colore bianco (Ivory) e nero (Black) a 97€, ovverosia qualcosina in meno rispetto al prezzo ufficiale di listino che è di 99,90€. Tra l’altro sul sito ufficiale di Xiaomi e presso gli Xiaomi Store Italia entrambi i dispositivi sono disponibili al prezzo early bird di 79,90 euro per le prime due settimane.

Se invece vuoi acquistarlo su Amazon, anche se quasi al prezzo di vendita ufficiale e dunque senza un vero sconto, ecco dove puoi trovarlo (possibilità di aggiornamento per i link):

Xiaomi Smart Band 7 Pro, acquistalo subito

Con un display completamente innovativo personalizzabile con oltre 100 quadranti, ogni funzione ha ora un aspetto nuovo, visualizzato in modo semplice e facile da comprendere a colpo d’occhio. I sensori di luce ambientale consentono di regolare automaticamente il display del braccialetto per evitare di affaticare gli occhi. Ogni volta che sollevi il polso, si accende immediatamente. Xiaomi Smart Band 7 Pro è anche il primo della serie disponibile in grigio metallizzato, grigio grafite e oro chiaro per un tocco di classe. Rivestito con NCVM per un maggior livello di leggerezza e comfort.

Liscio al tatto, con una struttura in metallo altamente lucida, Xiaomi Smart Band 7 Pro è il tuo nuovo migliore alleato per il fitness. Attiva nuove entusiasmanti esperienze di sport con 14 modalità di allenamento specializzate. Sull’app Xiaomi Fitness è ufficialmente disponibile la nuova funzione di fitness “Competizione”, che consente di definire gli obiettivi di allenamento quotidiani e di scegliere e invitare i tuoi amici a competere con i tuoi obiettivi di allenamento: il numero di passi giornalieri, le calorie bruciate, il tempo di allenamento, ecc. Mantieniti in forma e in salute con i tuoi amici!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.