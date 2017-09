Nokia 2, prime immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

HMD Global non ha ancora confermato l’esistenza del Nokia 2, ma le immagini pubblicate su Twitter dal noto leaker Evan Blass non lascia spazio a dubbi. Alcune specifiche dello smartphone circolano in Rete già da qualche giorno e ora è possibile dare uno sguardo al design del nuovo modello che si posizionerà un gradino più in basso rispetto all’attuale Nokia 3, in vendita nel nostro paese da fine giugno.

Dalle immagini non si può dedurre il tipo di materiale usato, ma considerata la fascia di prezzo è presumibile un telaio in plastica. Il design del Nokia 2 è abbastanza generico (qualcuno direbbe un rettangolo con angoli arrotondati), ma c’è un’importante differenza rispetto agli altri smartphone di HMD Global. Il produttore finlandese ha infatti eliminato i pulsanti capacitivi sotto lo schermo, sostituiti dalle loro versioni on-screen. Nonostante ciò lo spessore della cornice inferiori è abbastanza evidente. Il primo modello “full screen” dovrebbe essere il Nokia 9.

Altre caratteristiche visibili nelle immagini sono la fotocamera frontale, i sensori di prossimità e luminosità, i pulsanti per accensione e volume, la fotocamera posteriore e il flash LED. Il Nokia 2 dovrebbe avere uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore quad core Snapdragon 212, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera da 8 e 5 megapixel, batteria da 4.000 mAh.

Il sistema operativo sarà certamente Android 7.1.1 Nougat in versione stock. HMD Global ha confermato che tutti gli attuali modelli riceveranno Android 8.0 Oreo, quindi anche il Nokia 2 dovrebbe essere aggiornato all’ultima versione. Se la data mostrata sullo schermo è corretta, lo smartphone verrà annunciato il 5 ottobre.