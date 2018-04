Luca Colantuoni,

Quasi tutti i maggiori produttori mondiali hanno scelto uno schermo con il notch per i loro smartphone più recenti. La “moda” introdotta da Apple con il suo iPhone X è stata seguita da ASUS e Huawei, ai quali si aggiungeranno presto LG, OnePlus e Honor. Anche Samsung potrebbe in futuro adottare un simile design.

L’immagine allegata al brevetto depositato in Cina mostra uno smartphone piuttosto diverso dagli attuali Galaxy S9 e Galaxy Note 8. La cornice inferiore è stata eliminata, mentre nella parte superiore dello schermo è presente la “tacca” che ospita la fotocamera, l’altoparlante e i sensori. Il produttore coreano potrebbe quindi utilizzare il notch per ottenere uno screen-to-body ratio più elevato, al momento l’unica soluzione che permette di aumentare l’area visibile senza incrementare le dimensioni complessive. Osservando l’immagine si possono notare altre due novità.

La doppia fotocamera posteriore è stata posizionata nell’angolo superiore sinistro e disposta in orizzontale. Inoltre non c’è traccia del lettore di impronte digitali. Il sensore biometrico potrebbe essere nascosto sotto lo schermo oppure sostituito completamente dalla tecnologia Intelligent Scan, introdotta con il Galaxy S9, che combina il riconoscimento facciale e la scansione dell’iride. Nell’immagine si notano infine lo slot ibrido per microSD e SIM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C.

Samsung ha depositato un secondo brevetto relativo ad uno smartphone “full screen“. Lo schermo copre interamente la parte frontale con uno screen-to-body ratio del 99%. La registrazione dei brevetti non significa che i dispositivi descritti arriveranno sicuramente sul mercato. Spesso le innovazioni rimangono sulla carta e non si traducono in prodotti commerciali.