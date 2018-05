OnePlus 6 già in vendita su Amazon

Floriana Giambarresi,

Il nuovo flagship killer con cuore Android è stato rivelato ufficialmente solo nelle scorse ore, ma è già disponibile per l’acquisto su Amazon: trattasi dell’atteso OnePlus 6, smartphone caratterizzato da specifiche tecniche di fascia alta con un prezzo di lancio relativamente contenuto rispetto a quello dei diretti competitor. Sul noto e-commerce è infatti acquistabile a:

L’uscita dell’OnePlus 6 sul mercato italiano è fissato per il 22 maggio 2018.

Basato sul sistema operativo Android 8.1 Oreo, arricchito dall’interfaccia e dalle funzionalità di OxygenOS, OnePlus 6 è caratterizzato da un design snello ed elegante vantando una intera superficie in vetro. È presente un ampio display AMOLED da 6,28 pollici, 19:9, con risoluzione di 2280 x 1080 pixel, che beneficia del notch attualmente tanto in voga per offrire una parte frontale a quasi tutto schermo senza scendere a compromessi in termini di form factor.

Per quanto concerne la scheda tecnica, OnePlus 6 ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 845 octa-core, affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X, dalla GPU Adreno 630 per l’elaborazione grafica e da un quantitativo di memoria interna che va dai 64 ai 256 GB al massimo. Presente una batteria da 3300 mAh non removibile e opzioni di connettività complete, che spaziano dal WiFi 802.11 a/b/g/n/ac al 4G-LTE (1 Gbps/150 Mbps), al Bluetooth 5.0, GPS e NFC. Completano la dotazione uno slot dual-SIM, un lettore di impronte digitali presente nella scocca posteriore del telefono, il sensore Hall, giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale, Sensor Hub e bussola elettronica.

Infine, uno sguardo alle fotocamere: per i selfie, ovvero la fotocamera frontale, ha un sensore Sony IMX 371 da 16 MP (pixel size 1,00 μm, f/2.0), mentre la fotocamera posteriore è una dual camera composta dai sensori Sony IMX 519 da 16 MP (pixel size 1,22 μm, f/1.7) e Sony IMX 376K da 20 MP (pixel size 1,00 μm, f/1.7) supportati da un dual flash LED. Gli utenti potranno catturare video in formato 4K e anche in slow motion.

Non mancano feature legate all’intelligenza artificiale, lato software, che apprendono dalle abitudini di ogni utente per ottimizzare vari aspetti dello smartphone. Un top di gamma in tutto e per tutto, OnePlus 6, di cui è possibile dotarsi già dal lancio approfittando della disponibilità su Amazon, per riceverlo comodamente a casa.