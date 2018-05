Motorola One Power, con notch e Android One

Floriana Giambarresi,

Dopo i rumor sul Moto Z3 Play, la nota compagnia si starebbe preparando all’annuncio di un nuovo dispositivo, denominato Motorola One Power. Oltre a un “nuovo” marchio e design, lo smartphone arriverebbe sul mercato con un notch sul display, una dual-camera posteriore e il leggero Android One a bordo. Lo rivela un nuovo rapporto condiviso da Android Headlines, che afferma di aver appreso tali informazioni da una fonte affidabile.

È la prima volta che si sente vociferare di un Motorola One Power, telefono che non sarebbe marchiato con il brand “Moto” ma che segnerebbe il ritorno del brand Motorola, dopo una lunga pausa. Recentemente, Lenovo ha infatti annunciato di aver cambiato idea e di voler eliminare il marchio Moto by Lenovo.

In base al rendering apparso online, è possibile notare una combinazione di elementi che funzionavano nel vecchio approccio Motorola e di altri che invece stanno ultimamente adottando gli altri produttori di telefoni Android. In termini di design, il prossimo smartphone della nota casa produttrice sarebbe infatti dotato di un display con cornici particolarmente sottili lungo i lati e un notch che ospiterebbe i sensori. Il rendering mostra come assomiglierebbe molto all’iPhone X, con bordi arrotondati e uno schienale piatto rispetto al solito retro inclinato che ha caratterizzato gli ultimi device della compagnia.

Nella parte posteriore del Motorola One Power si nota invece un sistema dual-camera (fotocamera con doppio sensore) e un lettore per le impronte digitali, disposti verticalmente. E a proposito del nome One Power: pare che, dopo il Moto X4 lanciato a ottobre 2017, questo sarà il secondo smartphone Android One del produttore.

Le specifiche tecniche del Motorola One Power sono al momento sconosciute, sebbene i dispositivi Android One più moderni siano dotati di un chipset Qualcomm Snapdragon serie 600, di almeno 32 GB di spazio di archiviazione e una batteria dalla buona capienza. A ogni modo, il telefono potrebbe anche integrare uno Snapdragon 710, annunciato di recente. La presentazione ufficiale del nuovo smartphone dovrebbe pervenire il 6 giugno insieme all’atteso Moto Z3 Play, mentre l’uscita sul mercato è prevista negli Stati Uniti ma anche in altri Paesi.