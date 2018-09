Vodafone, l’offerta per iPhone XS e XS Max

Filippo Vendrame,

I nuovi iPhone XS e iPhone XS Max debuttano oggi in Italia. Vodafone, partner di Apple, ha confezionato per i nuovi smartphone alcune offerte dedicate per consentire ai suoi clienti di poterli acquistare senza dover dare immediatamente fondo alla loro carta di credito. Tutte le tariffe per i nuovi iPhone XS si intendono con un vincolo minimo di 30 mesi.

Apple iPhone XS 64 GB con Vodafone

Unlimited x4 Pro : 44,98 euro al mese con anticipo di 199,99 euro

Unlimited x3 : 41,98 euro al mese con anticipo di 299,99 euro

Unlimited x2 : 39,98 euro al mese con anticipo di 299,99 euro

Unlimited RED : 49,98 euro al mese con anticipo di 199,99 euro

Unlimited RED + : 74,98 euro a mese con anticipo di 199,99 euro

Shake Remix Unlimited : a partire da 42,49 euro a mese con anticipo di 199,99 euro

Acquisto a rate: 29,99 euro al mese on anticipo di 199,99 euro

Apple iPhone XS 256 GB con Vodafone

Unlimited x4 Pro : 44,98 euro al mese con anticipo di 349,99 euro

Unlimited x3 : 41,98 euro al mese con anticipo di 449,99 euro

Unlimited x2 : 39,98 euro al mese con anticipo di 449,99 euro

Unlimited RED : 49,98 euro al mese con anticipo di 349,99 euro

Unlimited RED + : 74,98 euro a mese con anticipo di 349,99 euro

Shake Remix Unlimited : a partire da 42,49 euro a mese con anticipo di 349,99 euro

Acquisto a rate: 29,99 euro al mese on anticipo di 349,99 euro

Apple iPhone XS 512 GB con Vodafone

Unlimited x4 Pro : 49,98 euro al mese con anticipo di 449,99 euro

Unlimited x3 : 46,98 euro al mese con anticipo di 549,99 euro

Unlimited x2 : 44,98 euro al mese con anticipo di 549,99 euro

Unlimited RED : 54,98 euro al mese con anticipo di 449,99 euro

Unlimited RED + : 79,98 euro a mese con anticipo di 449,99 euro

Shake Remix Unlimited : a partire da 47,49 euro a mese con anticipo di 449,99 euro

Acquisto a rate: 34,99 euro al mese on anticipo di 449,99 euro

Non molto diversa l’offerta per i nuovi iPhone XS Max.

Apple iPhone XS Max 64 GB con Vodafone

Unlimited RED : 49,98 euro al mese con anticipo di 299,99 euro

Shake Remix Unlimited : a partire da 42,49 euro a mese con anticipo di 299,99 euro

Acquisto a rate: 29,99 euro al mese on anticipo di 299,99 euro

Apple iPhone XS Max 256 GB con Vodafone

Unlimited RED : 49,98 euro al mese con anticipo di 449,99 euro

Shake Remix Unlimited : a partire da 42,49 euro a mese con anticipo di 449,99 euro

Acquisto a rate: 29,99 euro al mese on anticipo di 449,99 euro

Apple iPhone XS Max 512 GB con Vodafone

Unlimited RED : 54,98 euro al mese con anticipo di 549,99 euro

Shake Remix Unlimited : a partire da 47,49 euro a mese con anticipo di 549,99 euro

Acquisto a rate: 34,99 euro al mese on anticipo di 549,99 euro

