Nokia 5.1 consigliato per le aziende

Luca Colantuoni,

Anche il Nokia 5.1 entra nel programma Android Enterprise Recommended, quindi può essere utilizzato senza problemi dai dipendenti aziendali, in quanto soddisfa i requisiti di Google in termini di specifiche hardware/software, implementazione, aggiornamenti di sicurezza e user experience. Gli altri modelli consigliati sono Nokia 8 Sirocco, Nokia 8, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 5.1 Plus e Nokia 3.1.

Il Nokia 5.1 possiede un telaio in alluminio serie 6000 e uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 18:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P18, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 16 e 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e la porta micro USB. La batteria ha una capacità di 2.970 mAh.

Il Nokia 5.1 è uno smartphone Android One, quindi è installata la versione stock di Android 8.1 Oreo. Gli utenti riceveranno aggiornamenti di sicurezza mensili per tre anni e due major release del sistema operativo. Proprio questa caratteristica semplifica l’integrazione con le soluzioni di Enterprise Mobility Management (EMM). Grazie alla piena compatibilità con le API Android di gestione aziendale, una flotta di smartphone Nokia può essere facilmente inserita nella soluzione EMM prescelta, rendendola non solo altamente personalizzabile, ma risparmiando anche tempo e denaro.

L’assenza di un’interfaccia personalizzata e di applicazioni superflue consente di implementare il cosiddetto Enrollment Zero Touch. Il personale IT può configurare online tutti i Nokia 5.1 aziendali in modo collettivo, evitando la gestione manuale dei singoli dispositivi. I dipendenti troveranno impostazioni, funzionalità e app già configurate e potranno subito usare lo smartphone. Il prezzo del Nokia 5.1 è 249,00 euro.