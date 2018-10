Lo smartwatch Garmin Instinct è ufficiale

Antonino Caffo,

Garmin ha annunciato l’arrivo di Instinct, un nuovo smartwatch dopo i recenti Fenix 5 Plus. Si tratta di un orologio rivolto a chi è solito fare attività outdoor anche di una certe pericolosità, ovvero corse e salite in montagna e, come si vede nel filmato di presentazione, persino lavori estremi, tra cui quello del pompiere.

Garmin Instinct è uno smartwatch robusto, non così grosso come potrebbe sembrare e costruito per durare nel tempo. Soprattutto, è stato pensato per avere un’autonomia prolungata che, per l’azienda, si traduce in 14 giorni possibili lontano dalla presa di corrente in modalità smartwatch, 16 ore con un uso continuo in GPS e fino a 40 ore con il risparmio batteria UltraTrac. Instinct ha dalla sua la certificazione per lo standard militare 810G per resistenza termica, agli urti e all’acqua (fino a 100 metri). È confezionato in uno chassis in polimero con fibre e vanta un “display rinforzato chimicamente e resistente ai graffi.” Questo, monocromatico, è visibile alla luce del sole senza troppe difficoltà, con una risoluzione di 128×128 pixel.

L’orologio dispone di tutte le principali funzionalità di rilevamento e sensori, tra cui GPS, GLONASS e Galileo, oltre alla bussola a 3 assi, altimetro barometrico, accelerometro, termometro e cardiofrequenzimetro. Mancano l’NFC e lo standard di Garmin, Connect IQ, ma ciò non impedirà allo smartwatch di ricevere notifiche e altri avvisi dallo smartphone. A proposito di notifiche, Garmin Instinct è compatibile con Android e iOS, anche se alcune opzioni, come le smart reply funzioneranno solo su Android. Disponibile in tre colori, Graphite, Flame Red e Tundra, ha un prezzo di 299 euro.