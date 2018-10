Wind Smart Special 50 sfida Iliad

Filippo Vendrame,

Wind Smart Special 50 è una nuova tariffa operator attack pensata per ingolosire gli utenti Iliad ad effettuare la portabilità del loro numero. Trattasi di una nuova offerta che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali oltre a 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese. Questa speciale tariffa può essere richiesta ed attivata solamente dai nuovi clienti che acquisteranno una SIM ed effettueranno portabilità da Iliad. Wind Smart Special 50 non è attivabile da chi effettua la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

L’offerta è attivabile solamente all’interno dei negozi ufficiali di Wind e non online. Questa nuova interessante tariffa prevede anche un costo di attivazione di 10 euro al posto dei 20 euro canonici ma solo se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario, l’operatore arancione addebiterà i 10 euro scontati. Wind Smart Special 50 include gratuitamente il servizio SMS My Wind che avvisa il cliente delle chiamate ricevute quando il telefono era spento, occupato o non raggiungibile.

Wind Smart Special 50 non è, comunque, l’unica offerta speciale che l’operatore arancione propone ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del loro numero.

Wind Smart Top 40 offre 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali oltre a 40 GB di traffico 4G al costo di 6,99 euro al mese. Tariffa attivabile online da tutti. Costo di attivazione di 10 euro.

Wind Smart OnLine Edition, invece, propone 1000 minuti di chiamate e 20 GB di traffico Internet 4G a 9 euro al mese. Attivabile online, non è previsto alcun costo di attivazione a patto di mantenere la SIM attiva per 24 mesi. In caso contrario saranno addebitati 10 euro su credito residuo del cliente.