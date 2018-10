Iliad, offerta per non udenti e non vedenti

Filippo Vendrame,

Iliad propone una tariffa speciale appositamente pensata per tutti coloro che soffrono di alcune disabilità. Nello specifico, trattasi di un’offerta dedicata ai non udenti e ai non vedenti. Questa novità, comunque, fa parte di una prassi abbastanza comune da parte degli operatori di telefonia mobile di proporre tariffe speciali per queste categorie di utenti per consentire loro di poter comunque comunicare.

Nello specifico, questa tariffa agevolata prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 40 GB di traffico Internet 4G (3 GB di traffico in Europa). Il tutto al prezzo di 4,5 euro al mese. I clienti che sottoscriveranno questa tariffa dovranno corrispondere anche 9,99 euro di attivazione. Per attivare questa speciale tariffa, gli interessati dovranno seguire un preciso iter. La prima cosa da fare è quella di attivare una delle offerte di Iliad online o tramite un punto vendita dell’operatore. Successivamente, i clienti dovranno richiedere l’attivazione di questa speciale tariffa agevolata compilando un modulo presente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.

Tale modulo andrà, poi, inviato via PEC all’indirizzo offertaagevolata.iliad@legalmail.it. All’interno di questa comunicazione, i clienti dovranno allegare anche una copia della carta d’identità e una copia della certificazione medica che attesti la disabilità. L’offerta può essere attivata solamente all’interno di un numero e i clienti dovranno dichiarare di non aver già fruito dell’agevolazione dedicata su altre SIM di Iliad o di altri operatori.

Questa speciale tariffa di Ilaid presenta le medesime caratteristiche delle offerte canoniche dell’operatore. Dunque, massima trasparenza e nessun costo nascosto. All’interno della tariffa sono inclusi nel prezzo anche una serie di servizi di valore aggiunto come l’hotspot, la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata e molto altro ancora.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.