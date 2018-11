La prima carta contactless biometrica è italiana

Filippo Vendrame,

Intesa Sanpaolo e Mastercard hanno presentato un progetto congiunto di carta di pagamento contactless con tecnologia biometrica. Trattasi di un progetto che non ha precedenti in Italia ed in Europa. Più nelle specifico, i test di questo nuovo strumento di pagamento coinvolgerà gli utenti delle città di Torino, Milano e Roma. La sperimentazione durerà per 16 settimane.

Intesa Sanpaolo e Mastercard fanno sapere che questa nuova carta biometrica consente di combinare i vantaggi della tecnologia con chip a quelli della biometria per verificare in modo comodo e sicuro l’identità del titolare. Più nello specifico, la tecnologia biometrica utilizzata all’interno di questa speciale carta di pagamenti si basa sul riconoscimento delle impronte digitali, come già avviene per alcuni sistemi di pagamento che utilizzano i moderni smartphone. Per effettuare i pagamenti basterà avvicinare la carta al POS tenendo il pollice sul sensore della carta. Il chip biometrico della carta funziona grazie all’energia del terminale POS.

Si attiverà in questo modo il processo di verifica dell’impronta, al termine del quale l’acquisto sarà autorizzato. Un sistema che accresce notevolmente il livello di sicurezza e di protezione da possibili frodi e furti di identità.

Questa carta di pagamento contactless con tecnologia biometrica apre le porte ai pagamenti del futuro offrendo velocità, facilità d’uso e sicurezza.

Per quanto riguarda i dati biometrici dell’utente, essi vengono rilevati all’interno delle filiali della banca attraverso un’apposita apparecchiatura in grado di memorizzare e conservare in sicurezza l’impronta digitale sulla carta.

Le carte biometriche possono essere utilizzate in tutto il mondo e sono riconoscibili da qualsiasi terminale POS e ATM con certificazione EMV.

Antonio Di Meo, Vice President Account Leader di Mastercard, si dice entusiasta di questa nuova iniziativa.

Siamo entusiasti di presentare oggi insieme ad Intesa Sanpaolo questo progetto innovativo, il primo in Italia e in Europa. In Mastercard, in qualità di abilitatori di nuove tecnologie, lavoriamo costantemente con i nostri partner, per abilitare tecnologie all’avanguardia, come la biometria, perché possano migliorare la vita quotidiana dei consumatori, arricchendo la loro esperienza di pagamento e garantendo semplicità e sicurezza ad ogni transazione.

Anche Cinzia Bruzzone, responsabile Retail di Intesa Sanpaolo, ha espresso soddisfazione per questo progetto.

Siamo fieri di aver compiuto il primo passo per introdurre in Italia una carta la cui tecnologia offre all’utilizzatore evidenti vantaggi concreti, in linea con la nostra scelta di anticipare e agevolare la diffusione di innovazioni davvero funzionali all’everyday banking delle persone. Il progetto pilota Intesa Sanpaolo-Mastercard, realizzato con il supporto di Mercury Payment System, si avvale altresì del contributo di Gemalto, operatore mondiale che ha fornito la tecnologia per la realizzazione delle nuove carte biometriche e gli strumenti necessari per la memorizzazione dell’impronta digitale sul chip.