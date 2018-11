Black Friday 2018: prodotti in sconto da Euronics

Filippo Vendrame,

Anche Euronics lancia il suo Black Friday. La nota catena di elettronica presenta l’offerta giusta per soddisfare i desideri di ogni suo cliente: dal 22 al 26 novembre 50 prodotti a metà prezzo, e più di altri 100 scontati fino al 50%. L’operazione promozionale coinvolge tutte le categorie merceologiche: dal grande elettrodomestico agli assistenti vocali di ultima generazione.

Tra i prodotti scontati al 50% Euronics propone: la colonna bucato da 8 kg di Electrolux, per la cura dei capi dal lavaggio all’asciugatura, il Tv LG Oled da 55 pollici, lo speaker wireless JBL Go+ (modello in esclusiva Euronics), l’auricolare bluetooth Samsung Gear IconX e lo smart speaker Google Home. Per chi sceglie il venerdì nero dello shopping per cambiare il proprio smartphone, la scelta a metà prezzo è tra Huawei P20 abbinato allo smartwatch Huawei Band 2 Pro, Samsung Galaxy A6 e molti altri modelli. Per gli appassionati di gaming sarà possibile acquistare in esclusiva la PlayStation 4 1TB con secondo Dualshock e il gioco del momento “Red Dead Redemption 2”.

A supporto della promozione è prevista una campagna TV e Radio, curata da Max Information. La comunicazione web, digital e social media, sia per la pianificazione che per la grafica, è gestita internamente dal team digital di Euronics.

Per i clienti della catena di elettronica trattasi di un’occasione ghiotta di risparmiare cifre interessanti sull’acquisto di molti prodotti. In vista dello shopping natalizio può essere una buona opportunità per poter anticipare qualche regalo.

Il suggerimento, dunque, è quello di studiare bene i volantini delle offerte di Euronics per scoprire tutti gli sconti per il Black Friday che la catena di elettronica ha deciso di offrire a tutti i suoi clienti.