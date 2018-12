ASUS annuncia ZenFone Max M2 e Max Pro M2

Luca Colantuoni,

L’annuncio era previsto per l’11 dicembre in India e Indonesia, ma ASUS ha già avviato la fase di preordine in Russia per i nuovi ZenFone Max M2 e Max Pro M2. Come si può intuire dal nome, questi smartphone condividono il design e alcune specifiche. Caratteristica comune a tutti i modelli della serie ZenFone Max è l’elevata capacità della batteria.

ASUS ZenFone Max M2

Lo ZenFone Max M2 possiede un telaio unibody in alluminio con parti in plastica in corrispondenza delle antenne. Lo schermo ha una diagonale di 6,3 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nella parte superiore c’è un notch piuttosto largo. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 632, 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD. La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 13 e 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha un sensore da 8 megapixel. Altre caratteristiche sono la stabilizzazione elettronica delle immagini e il flash LED.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali, la porta micro USB e la batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Lo smartphone viene offerto in tre colori: nero, blu e oro. Il prezzo base è 12.990 rubli, pari a circa 171 euro.

ASUS ZenFone Max Pro M2

Lo ZenFone Max Pro M2 possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover). Oltre a materiali più pregiati, ASUS ha scelto componenti hardware migliori rispetto al modello base. La diagonale dello schermo è sempre 6,3 pollici, ma la risoluzione è full HD+ (2280×1080 pixel). Il notch è più piccolo perché la capsula auricolare è lungo il bordo superiore. La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 660, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha un sensore da 13 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali, la porta micro USB e la batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Lo smartphone viene offerto in due colori: blu e grigio. Il prezzo base è 17.990 rubli, pari a circa 236 euro.