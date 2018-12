Natale 2018, gli italiani spenderanno 330 euro

Filippo Vendrame,

Natale si sta avvicinando e lo shopping natalizio si sta facendo sempre più frenetico. Compass ha voluto analizzare questo periodo dedicato allo shopping ed ha presentato l’Osservatorio dedicato proprio agli acquisti natalizi. Secondo lo studio, circa la metà del budget (178 euro in media) sarà speso per realizzare i desideri della persona considerata più importante. Se gli uomini sono più sentimentali e preferiscono viziare il partner (56%), le donne, invece, esibiscono tutto il loro lato materno e hanno un occhio di riguardo per i propri figli (41%).

Gli italiani spenderanno in media 330 euro, anche se il 43% degli intervistati non andrà oltre i 250 euro e solo il 21% supererà i 500 euro. La ricerca del risparmio è confermata poi dai risultati del Black Friday: 6 acquirenti su 10 hanno dichiarato che avrebbero anticipato alcuni regali di Natale al “venerdì nero dello shopping”, approfittando degli sconti. Anche quest’anno in cima alla classifica dei regali più gettonati troviamo articoli di abbigliamento, calzature e accessori (per il 40%). Al secondo posto, invece, libri e riviste, che saranno regalati da quasi un italiano su tre (31%). Il Natale rimane certamente la festa preferita dai più piccoli e, infatti, il 28% regalerà giochi per bambini. Sotto l’albero non mancheranno i prodotti high-tech: secondo i convenzionati, tra chi sceglie questa tipologia di regalo, il 53% metterà sotto l’albero uno smartphone, seguito dai prodotti informatici (14%) e dai grandi elettrodomestici del lavaggio (12%).

Curiosamente la stessa percentuale (40%) di coloro che regaleranno articoli di abbigliamento, calzature e accessori, desidera ricevere in dono proprio uno di questi prodotti. Crescono rispetto al 2017 i viaggi e biglietti aerei, al secondo posto dei regali più ambiti. Il 36% degli italiani vede infatti nel Natale l’occasione giusta per farsi regalare qualche giorno di evasione dalla routine quotidiana. Sul terzo gradino del podio i prodotti informatici, desiderati dal 28% degli intervistati.

Viaggi, biglietti per concerti ed eventi e prodotti informatici e multimediali (videogiochi, film, musica, ecc.) sono, inoltre, tra gli articoli che verranno acquistati prevalentemente on-line. Circa un italiano su tre (30%) ha dichiarato che acquisterà i regali soltanto su siti di e-shopping. La maggioranza continua comunque a prediligere l’acquisto in negozio, motivato soprattutto dalla possibilità di vedere e provare il prodotto (31%) e dall’averlo immediatamente a disposizione senza ulteriori attese (21%).