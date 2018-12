Volantino tasso zero MediaWorld: le offerte

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 13 di dicembre. Volantino incentrato sul tasso zero con gli acquisti a rate che i clienti inizieranno a pagare dal prossimo mese di maggio. Tra gli smartphone spicca l’iPhone X 256 GB proposto al prezzo di 899 euro. In alternativa, il Huawei Mate 20 Lite è venduto a soli 329 euro. Si evidenziano, inoltre, anche l’iPhone XS Max 64 GB a 1229 euro e l’iPhone XR 64 GB a 839 euro.

Tante anche le proposte per chi deve cambiare il proprio notebook con un modello di nuova generazione. Per esempio, il Lenovo Idepad con processore Intel Core i3 di settimana generazione, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD è proposto al prezzo di 499 euro. In alternativa, l’Asus ZenBook con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD è proposto a 699 euro. Gli appassionati di gaming potranno rivolgere la loro attenzione, invece, sulla console Xbox One S 1 TB con un mese di Game Pass al prezzo di 349 euro. La Nintendo Switch, invece, è proposta a 329 euro con il gioco Mario Kart Deluxe 8.

La console PS4, invece, con il gioco Spider-Man è offerta a 269 euro. Per chi vuole trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematrografica, MediaWorld propone tanti televisori di ultima generazione come il modello LG 55SK8000 con risoluzione 4K al prezzo di 699 euro.

Gli appassionati di fotografia in cerca di una nuova reflex per immortalare i migliori scatti delle prossime festività natalizie potranno rivolgere il loro sguardo, per esempio, sul modello Nikon D3500 venduto al prezzo di 699 euro.

Spazio anche a tanti gadget come i droni. Per esempio, la combo Mavic Air + accessori è proposta al prezzo di 849 euro. Il DJI Mavic 2 Zoom è offerto, invece, a 1249 euro. Infine, all’interno del volantino tanti accessori, hoverboard, smartwatch, robot per le pulizie e tanto altro ancora.