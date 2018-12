Google, con Jacquard non dimentichi lo smartphone

Marco Locatelli,

La giacca intelligente Jacquard realizzata da Google e Levi’s non è una novità (è stata commercializzata in USA oltre un anno fa), ma è di oggi – come riporta Android Police – l’annuncio di una nuova funzione studiata per aiutare l’utente a non dimenticare il suo smartphone.

La funzione, chiamata “Always Togheter” (tradotto: sempre insieme), è un avviso automatico che si attiva quando la giacca si allontana troppo dal telefono. La notifica si attiva sia sullo smartphone che su un sensore della giacca (tag) che comincerà a lampeggiare e vibrare. Una possibilità davvero interessante e molto utile per (i più smemorati) che dimenticano spesso il proprio cellulare, magari a causa di una vita particolarmente frenetica.

In precedenza esisteva un’opzione manuale “trova il tuo telefono” in cui, attraverso un gesto (ovviamente con la giacca indossata), era possibile far squillare il telefono per poterlo cercare.

Oltre ad Always Togheter tante altre le novità per la giacca intelligente di Google e Levi’s introdotte quest’anno, come il supporto al ride-sharing (quando una vettura di servizi come Uber è vicina e sta per arrivare si attiva la luce di notiiica della giacca) oppure i pin drop per salvare le posizioni su Google Maps, grazie ai quali è possibile associare un pin alla posizione in cui ci si trova attraverso la geolocalizzazione per poi condividerla sulle mappe.

Ovviamente difficile stabilire se tutto ciò giustifica il prezzo della giacca, pari a 350 dollari, ma se si aveva una mezza idea di acquistarne una, beh, questo potrebbe essere il momento buono. Nei giorni scorsi la giaca smart era tra l’altro scontata del 30%.

La giacca intelligente Jacquard è disponibile sullo store online americano di Levi’s al prezzo di 350 dollari. Purtroppo ancora non è disponibile in Italia.